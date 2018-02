Dispositivo de segurança ajuda autoridades a responder a tiroteios em escola nos EUA

Uma escola de Massachusetts, EUA, apresentou um sistema de segurança projetado por técnicos do Pentágono para alertar as autoridades e administradores quando tiros forem disparados dentro do edifício. Trata-se do primeiro tipo de recurso nos EUA, cenário de vários ataques letais e massacres em escolas.

A tecnologia, adaptada de um sistema em uso pelos militares dos EUA em zonas de guerra, está sendo comercializado para escolas e outros espaços públicos em todo o país. Vídeo da Reuters mostra como funciona o dispositivo.