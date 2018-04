Dramas Esquecidos: Insurgentes proíbem música nas rádios de Mogadiscio

Militantes islâmicos da Somália proibiram hoje as rádios de transmitirem músicas. As emissoras obedeceram imediatamente, temendo que os DJs sofressem as punições dos extremistas: amputações e apedrejamentos. A ordem, que lembra as rígidas regras do Taleban, é a mais recente de uma série de medidas impopulares, como a proibição de sutiãs e filmes.

Apenas duas rádios podem ser ouvidas na cidade: uma controlada pelo governo e outra fundada pela ONU. Ambas estão localizadas em uma pequena área controlada por forças africanas.

A Somália tem uma tradição musical e muitos reprovaram a medida. Rock, rap e músicas românticas dos EUA, Europa e África eram tocadas antes do banimento. “Acho que agora seremos forçados a ouvir apenas os sons horríveis dos tiros e das explosões”, afirmou à AP Khadiya Omar, um jovem de 22 anos que vive em Mogadiscio.

O país não tem um governo efetivo há 19 anos. O conflito se intensificou nos últimos 3 anos, e ONU estima que mais de 100 mil pessoas foram desalojadas da capital somente neste ano.