Dramas esquecidos: A música como mudança em Serra Leoa

Em qualquer lugar dos guetos de Freetown, capital de Serra Leoa, um jovem vocalista com dreadlocks nos cabelos ouve as queixas da população. Todos estão cansados de mentiras, roubos e corrupção. O governo precisa mudar, e os cantores Innocent e Emmerson Bockarie, da banda Sugar Medecine, falam pelas pessoas.

A mistura de hip-hop, afro-pop e reggae surgiu com o fim da guerra civil no país, em 2002. Mais de 50 rádios transmitem esse tipo de música, que hoje é mais uma forma de entretenimento. Mas as freqüências servem como veículo para um debate político nacional. Com a sexta maior taxa de analfabetismo do planeta e o cenário cultural dominado pela elite, artistas como Innocent são um meio independente de os mais de 6 milhões de habitantes saberem o que se passa no país.

“Essas músicas são apenas um meio que o povo tem de expressar o que quer dizer”, diz ao LA Times o produtor e ex-DJ Emrys Savage, que usa camisetas estampadas com o rosto de Che Guevara e é conhecido como King Fisher. “Para nós, é um meio de fazer mudanças sociais”.

Em 2007, uma das músicas gravadas por Innocent ajudou a motivar a população a votar contra o governo e eleger a oposição, que conseguiu pela primeira vez fazer campanha eleitoral em algumas partes do país. “Disse para as pessoas: se você não gosta desse governo, vote contra ele. E foi o que aconteceu.”

A indústria da música de protesto foi silenciada desde a vitória do presidente Ernest Bai Koroma, com promessas de acabar com a corrupção, melhorar o sistema de saúde e levar eletricidade e água potável para toda a população.

Emmerson confiava que o novo governo traria mudanças. Mas quando voltou de uma turnê nos EUA, não viu o que gostaria. “Dois anos depois, não vemos nenhum sinal ou caminho de mudança sendo construído”, afirmou. O cantor gravou Estávamos melhor ontem do que hoje, afirmando que a sociedade pensava que tinha um salvador, mas tem um governo traidor.

Jornais afirmaram que sua mensagem, nesse caso, era absurda. Innocent compôs uma resposta, “Vamos dar-lhes uma chance”. Apesar de muito criticado, o cantor afirma que “não quer mentir para as pessoas”. Ambos foram acusados de receber suborno para as canções – tanto do governo como da oposição. E ambos negam, afirmando que a disputa não passou de uma diferença filosófica, e não financeira.

Innocent acredita que os músicos têm a responsabilidade de manter abertos os olhos da população. “Estou anotando. Se o presidente não cumprir o que prometeu, certamente voltarei para o estúdio e as pessoas ouvirão.”