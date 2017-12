‘É proibido reclamar’, diz placa instalada na porta do quarto do papa Francisco

CIDADE DO VATICANO – Um curioso aviso foi colocado na porta do quarto do papa Francisco na casa Santa Marta, no Vaticano: “É proibido reclamar”. A informação foi revelada nesta sexta-feira, 14, pelo jornal La Stampa.

A placa é um presente dado pelo psicólogo Salvo Noé, autor de vários livros e cursos motivacionais, durante uma audiência-geral na Praça de São Pedro. Segundo a publicação, foi o próprio pontífice quem decidiu colocá-la na porta de seu quarto.

Francisco está de férias e tem recebido vários amigos e sacerdotes em suas instalações particulares.

A história foi divulgada junto a uma foto do aviso pelo jornalista Andrea Tornielli, que acompanha as notícias do Vaticano.

Em tom de brincadeira, a placa também alerta que “transgressores estão sujeitos a uma síndrome de vitimismo com a consequente diminuição do tom de humor e da capacidade para resolver problemas”. / AFP