Eagles of Death Metal divulga mensagem sobre ataque

A banda de rock americana Eagles of Death Metal divulgou, em seu perfil no Facebook, uma mensagem sobre o ataque ao seu show, na sexta-feira, na casa Bataclan, em Paris. Na mensagem, os integrantes afirmam que enquanto já estão em suas casas, em segurança, “horrorizados” eles ainda tentam entender o que aconteceu.

“Nossos pensamentos e corações estão, em primeiro lugar, com nosso irmão Nick Alexander (responsável pela venda de produtos e shows da banda), e nossos camaradas da gravadora Thomas Ayad, Marie Mosser e Manu Perez, e todos os amigos e fãs cujas vidas foram tiradas em Paris, assim como seus amigos, parentes e entes queridos”, em referência aos integrantes da comitiva que acompanhava a banda, mortos pelos terroristas.

O comunicado diz ainda que apesar de ligados ao luto das vítimas, dos fãs, das famílias, dos cidadãos de Paris e de todos aqueles afetados pelo terrorismo, a banda se sente unida à uma nova família. “Estamos orgulhosos e firmes com nossa nova família, agora unida por um objetivo comum de amor e compaixão.”

“Gostaríamos de agradecer à polícia francesa, o FBI, os EUA os departamentos de Estado franceses e especialmente todos aqueles no ‘ground zero’ com a gente que se ajudaram e ajudaram a outros da melhor maneira possível durante essa inimaginável provação, provando mais uma vez que o amor ofusca o mal”, escreveu a banda. “Viva a música, viva a liberdade, viva a França e viva o EODM (Eagles of Death Metal)”, escreveu, em francês.

A mensagem no Facebook foi compartilhada mais de 3 mil vezes e seguida por centenas de comentários com relatos de fãs que estavam no show e testemunharam o ataque.