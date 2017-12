EI publica fotografias de moedas cunhadas em seus domínios

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) publicou fotografias das moedas de ouro que supostamente criou nos territórios que domina no Iraque e Síria.

Nas fotos, divulgadas na internet e cuja autenticidade não pôde ser comprovada, é possível ver moedas de um e cinco dinares.

Na parte de cima de ambas as moedas aparece escrito “Estado Islâmico” com o valor no meio, e na parte de baixo a mensagem “um califado que segue o modelo do profeta” Maomé.

No outro lado da peça de um dinar há várias espigas de trigo, e na de cinco dinares, um mapa do mundo. Simpatizantes dos extremistas afirmaram na internet que a organização já começou a produzir estas moedas.

Em novembro, o Escritório da Casa de Finanças do EI anunciou que ia fabricar moedas em ouro, prata e cobre para “substituir o sistema de câmbio tirânico que foi imposto aos muçulmanos e levou a sua opressão”. / EFE