No venezuelano El Universal, a vitória de Dilma foi destacada entre as demais chamadas. Uma grande foto da presidente eleita foi publicada na página principal do site, assim como um perfil intitulado “Dilma surge da luta guerrilheira”.

O jornal ainda publicou uma retrospectiva das mulheres que já foram eleitas na América Latina – Dilma foi a 9ª. Foi publicado ainda um artigo sobre a preferência do presidente venezuelano, Hugo Chávez, pela petista.