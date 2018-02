‘Ele não cometeu os assassinatos’, diz futura mulher de Manson

CORCORAN, CALIFÓRNIA – “Ele não planejou os assassinatos. Ele não cometeu os assassinatos”. As afirmações do vídeo acima sobre o assassino em série Charles Manson, preso desde 1969, são da sua futura mulher, Afton Elaine Burton, de 26 anos.

Manson, 80 anos, condenado à morte por envolvimento na morte de nove pessoas, entre elas a atriz Sharon Tate – que estava grávida -, executadas por seus seguidores em Los Angeles, recebeu autorização para se casar.

Burton, conhecida como Star, visita o futuro marido periodicamente na prisão desde 2007. “Todos vocês podem saber que é verdade, isso (casamento) vai acontecer. Eu o amo”, disse a jovem.

A pena capital de Manson foi substituida pela prisão perpétua, depois que os tribunais estaduais aboliram a pena de morte na Califórnia em 1972.

Caso aconteça o casamento, os noivos poderão convidar até 12 convidados, entre eles dois detentos. Manson não tem direito a visitas conjugais noturnas, o que o impediria de ter uma noite de núpcias.

Questionada sobre o motivo de se casar sob essas circunstâncias, Star afirmou que está interessada em trabalhar no caso do futuro marido e, com o casamento, terá acesso a informações que só parentes têm.

Star se mudou para a cidade de Corcoran, no Estado da Califórnia, onde fica a prisão em que Manson cumpre pena, para ficar mais próximo dele e mantém vários sites que defendem a inocência dele.

A solicitação de casamento foi feita no dia 7 de novembro e o casal tem um prazo de 90 dias para oficializar a união.

Em 2013, Star já havia dito, em uma entrevista à revista Rolling Stone, que se casaria com Manson, mas o preso não confirmou a história. /AP e EFE