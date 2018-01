Eleição parlamentar venezuelana coincide com vitória de Chávez

O próximo dia 6 de dezembro não será a primeira vez em que os venezuelanos irão às urnas e a data é simbólica para o governo. No mesmo dia, em 1998, Hugo Chávez venceu pela primeira vez a eleição presidencial no país, derrotando Henrique Salas Romer, com 56,2% dos votos.

Acervo Estadão: a vitória de Chávez em 1998

A data para a eleição deste ano foi escolhida como uma maneira de mobilizar os eleitores chavistas, relembrando a primeira vitória do fundador do movimento bolivariano. Ao contrário dos anos em que Chávez comandou a Venezuela, no entanto, o governo enfrenta uma baixa popularidade inédita e a maioria das pesquisas indica que a coalizão opositora Mesa de Unidade Democrática deve surpreender nas urnas.