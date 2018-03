Em programa de TV, Mario Silva se defende de acusações da oposição venezuelana

CARACAS – O apresentador do programa ‘La Hojilla’ (a lâmina), da TV estatal venezuelana, que supostamente aparece em uma gravação de áudio revelando divisões dentro do chavismo – e mesmo planos de golpe contra o presidente Nicolás Maduro – anunciou que sairá do ar por tempo indeterminado.

Mario Silva, que foi amigo pessoal e aliado de longa data de Hugo Chávez, despediu-se em mensagem gravada alegando problemas de saúde. Um dia antes, o deputado opositor Ismael García divulgou a ligação telefônica na qual Silva supostamente conversa com Aramis Palacio, identificado como um agente do alto escalão da espionagem cubana, e chama o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, de corrupto.

Ouça último programa de Silva, na qual fala sobre as acusações que sofreu:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mario Silva argumenta que áudio apresentado pela oposição é falso:

Programa ‘La Hojilla’, em 2011, transmitiu conversas de dirigentes do partido opositor Mesa da Unidade Democrática (MUD):