Em vídeo, Lula declara apoio a Maduro para presidência da Venezuela

O ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva gravou um depoimento de apoio ao presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, declarando seu apoio ao herdeiro político de Chávez. “Maduro presidente é a Venezuela que Chávez sonhou”, diz Lula ao final do vídeo.

O marqueteiro brasileiro João Santana, ideólogo das últimas campanhas do Partido dos Trabalhadores (PT), cuida da publicidade do candidato chavista, que concorre com Henrique Capriles pela presidência da Venezuela. A eleição ocorre no dia 14 de abril.