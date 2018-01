Em vídeo, María Corina ratifica ‘acordo para transição’ e pede apoio internacional

Em um vídeo divulgado ontem em sua conta no YouTube, a ex-deputada venezuelana María Corina Machado afirmou que o país vive um momento “crucial e decisivo para o futuro da democracia”.

“Produziram um golpe de Estado dentro do próprio Estado. O sr. Nicolás Maduro e seu regime demonstraram que são uma ditadura militarista, com vínculo com o crime organizado e o narcotráfico”, acusou María Corina.

De acordo com a opositora, o governo ampliou a repressão contra estudantes, jornalistas, sindicalistas, e políticos, “presos sem ordem da Justiça e sem cometer crime”. María Corina também aproveitou o vídeo de quase 4 minutos para pedir para “cada democrata do mundo” que apoie o povo venezuelano na “luta pela democracia na Venezuela”.

Na segunda-feira, María Corina afirmou em entrevista ao Estado que o ‘governo sabe que está em fase terminal‘.

Veja abaixo a íntegra do vídeo (em espanhol):