Empresa chinesa vende galo inflável com um toque de Donald Trump

PEQUIM – Uma fábrica no leste da China ampliou sua produção para dar conta da demanda por sua nova criação: um galo inflável gigante que tem um detalhe peculiar que muitos dizem ter uma estranha semelhança com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

A empresa sediada em Zhejiang já produziu 30 unidades desses balões infláveis, alguns deles com até 20 metros de altura, e todos contém o penteado dourado inusitado. O preço dos infláveis varia de acordo com o tamanho, mas eles chegam a custar o equivalente a até R$ 1.385.

Li Haiyan, gerente da Caile Inflatable Products Co, afirmou que a empresa tem muitos pedidos do produto até a data do ano-novo lunar, em 28 de janeiro. Ele afirmou, porém, que a semelhança dos galos com Trump é apenas coincidência e que foi algo sem intenção. Li acredita que a maioria dos chineses só reconhecerá a própria figura do animal do zodíaco deste ano – o galo.

O gerente também não revelou a origem da inspiração para o projeto, mas a imprensa local comentou sobre a semelhança notável dos infláveis a uma estátua que apareceu na frente de um shopping na Província de Shanxi, no norte, no fim de dezembro.

O artista gráfico Casey Latiolais, de Seattle, disse que ele foi contratado para produzir algo parecido com o galo e concordou que havia algumas semelhanças. “Definitivamente, posso dizer que tem um monte de semelhanças com Trump, especialmente pelo fato de ele gostar de tuitar em horários perto do nascer do sol.” / REUTERS