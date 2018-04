Estadão.com.br transmite hoje 2º debate entre candidatos à presidência nos EUA em parceria com CNN e YouTube

SÃO PAULO – O portal estadão.com.br transmite na noite desta terça-feira, 16, em parceria com o YouTube e a rede de TV americana CNN, o segundo debate presidencial das eleições nos EUA, entre o republicano Mitt Romney e o democrata Barack Obama. O embate deve começar às 22h (horário de Brasília).

Este é o terceiro embate realizado nesta edição das eleições americanas. Na semana passada, os candidatos à vice-presidência, Joe Biden e Paul Ryan, se encontraram. No dia 3 ocorreu o primeiro duelo entre Obama e Romney.

O segundo debate presidencial deve focar questões tanto de política externa como de temas domésticos, em um formato que permite a participação de eleitores, com perguntas, durante o duelo. O encontro ocorre na Hofstra University, em Long Island, Nova York, e será moderado por Candy Crowley, correspondente política da CNN e âncora do programa State of the Union, exibido pela rede americana.

A cobertura do debate será feita com a equipe do jornal O Estado de S. Paulo nos EUA. A enviada especial do Estado a Long Island, Denise Chrispim Marin, acompanha o embate na Hofstra University. De Nova York, a colunista Lúcia Guimarães e o correspondente Gustavo Chacra enviam comentários e análises durante o debate, que será transmitido ao vivo pelo Radar Global.

[galeria id=4700]