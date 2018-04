Estadão.com.br transmite hoje debate entre candidatos à presidência nos EUA em parceria com CNN e YouTube

SÃO PAULO – O portal estadão.com.br transmite na noite desta quarta-feira, 3, em parceria com o YouTube e a rede de TV americana CNN, o primeiro debate presidencial das eleições nos EUA, entre o republicano Mitt Romney e o democrata Barack Obama. O embate deve começar às 22h (horário de Brasília).

Com a expectativa de atrair 60 milhões de espectadores nos EUA, Obama e Romney esperam convencer uma parcela de eleitores ainda indecisos em todo o país, mas especialmente nos Estados-chave que ainda estão indefinidos, caso do Colorado, local do encontro. O debate deve focar questões de política interna, como saúde, recuperação da economia e emprego. O encontro ocorre na Universidade de Denver, no Colorado, e será moderado pelo apresentador do NewsHour on PBS, Jim Lehrer.

A cobertura do debate será feita com a equipe do jornal O Estado de S. Paulo nos EUA. A enviada do jornal a Denver, Denise Chrispim Marin, acompanha o embate no local. De Nova York, o correspondente Gustavo Chacra e a colunista Lúcia Guimarães enviam informações durante o duelo. Os leitores e internautas poderão assistir ao debate e acompanhar os comentários e análises pelo blog Radar Global.

Constrangimento. Uma escolha no Colorado pode causar surpresa e constrangimento no debate em Denver. A mesma cédula usada para a escolha do novo presidente americano servirá para o eleitor dizer se aprova ou não a legalização do uso da maconha por pessoas com mais de 21 anos no Estado – a mesma regra local para o acesso a bebidas alcoólicas. O Colorado autoriza o consumo da droga para fins medicinais.

Próximos debates. Na semana que vem, os candidatos a vice-presidente, Joe Biden (democrata) e Paul Ryan (republicano), se enfrentarão. Eles se encontram no dia 11 em Danville, Kentucky, para tratar de assuntos internos e de polícia externa. Nas semanas seguintes, Obama e Romney voltam a se enfrentar. No dia 16, o debate terá como tema política interna e externa, e será realizado em Hempstead, Nova York. No dia 22, o último duelo ocorrerá em Boca Raton, Flórida, com foco na política externa. As eleições ocorrem no dia 6 de novembro.

Com Denise Chrispim Marin, enviada especial a Denver