Estadão.com.br transmite hoje debate entre candidatos à vice-presidência nos EUA em parceria com YouTube

SÃO PAULO – O portal estadão.com.br transmite na noite desta quinta-feira, 11, em parceria com o YouTube, o debate entre os candidatos à vice-presidência dos EUA, o republicano Paul Ryan e o democrata Joe Biden. O embate deve começar às 22h (horário de Brasília). O debate será o único entre os número 2 das chapas de Barack Obama e Mitt Romney.

Ryan e Biden são dois candidatos católicos que exibem vastas diferenças sobre o papel do governo na vida pública e privada. Eles se enfrentam depois do debate visto como uma oportunidade perdida por Obama, na semana passada. O duelo de hoje foca questões tanto de política interna como externa e será realizado no Centre College, em Danville, Kentucky. A moderação será da principal correspondente internacional da rede ABC News, Martha Raddatz.

A cobertura do debate será feita com a equipe do jornal O Estado de S. Paulo nos EUA. Os correspondentes do jornal Denise Chrispim Marin (Washington) e Gustavo Chacra (Nova York) e a colunista Lúcia Guimarães enviam informações durante o embate. Os leitores e internautas poderão assistir ao debate e acompanhar os comentários e análises pelo blog Radar Global. Ao final, a TV Estadão exibe comentários e análises.