Estadão.com.br transmite último debate presidencial dos Estados Unidos nesta segunda

SÃO PAULO – Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, o republicano Mitt Romney e o democrata Barack Obama, se enfrentarão nesta segunda-feira, 22, no último debate presidencial realizado nesta edição das eleições americanas, marcadas para 6/11. O estadão.com.br fará a transmissão ao vivo, em parceria com o YouTube e a rede de TV americana CNN.

Programado para começar às 23h (horário de Brasília), na Lynn University, em Boca Ratón, na Flórida, o encontro terá como tema a política externa. O debate ocorrerá em um momento delicado da disputa. Os candidatos estão empatados, conforme as pesquisas, e dependem de um bom desempenho para conquistar os eleitores indecisos.

Ao final do debate haverá um bate-papo, pela internet, entre o repórter especial Lourival Sant’Anna, que esteve recentemente no país, a colunista Lúcia Guimarães e o correspondente em Nova York Gustavo Chacra. Eles conversam com o editor de Internacional do estadão.com.br, Gabriel Toueg, e vão avaliar o desempenho dos candidatos e os temas de destaque. A conversa será feita com a ferramenta Hangout, do Google.

Segundo analistas, será difícil ver substância na briga verbal de hoje, assim como não se extraiu conteúdo dos dois debates anteriores sobre os rumos da economia americana. No entanto, é esperado de Romney, que se prepara em Delray Beach, na Flórida, explorar as promessas de Obama em sua campanha de 2008, como o fechamento da prisão de Guantánamo e a ausência de uma estratégia clara de política externa do atual governo.

Obama deve atacar a falta de espírito de liderança de seu rival ao mencionar as gafes cometidas por Romney em sua viagem por Grã-Bretanha, Israel e Polônia, em julho.