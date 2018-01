Estudante é morto durante protesto na Venezuela

O estudante Kluiverth Roa, de 14 anos, foi morto nesta terça-feira, 24, em San Cristóbal, no Estado de Táchira, durante um protesto contra o presidente Nicolás Maduro. Um agente da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) foi preso por suspeita de ter disparado contra o adolescente. Roa era filho de um dirigente do Copei, um dos principais partidos da oposição venezuelana.

O vereador José Vicente García, do partido Voluntad Popular, o mesmo do líder opositor Leopoldo López, disse que o estudante ficou gravemente ferido na manifestação e morreu a caminho do hospital.

No ano passado, protestos estudantis que começaram em Táchira e se espalharam pelo país deixaram 43 mortos.

Veja imagens do protesto em Táchira: