EUA divulgam nova lista de patrocinadores do terrorismo sem o nome de Cuba

Os Estados Unidos retiraram nesta sexta-feira, 29, o nome de Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo. A lista, disponibilizada no site do Departamento de Estado, foi imediatamente atualizada para refletir a nova política e, agora, inclui apenas Irã, Sudão e Síria. A medida, considerada fundamental para a normalização das relações diplomáticas entre os dois países, ainda precisa ser publicada no diário oficial dos EUA, chamado Registro Federal, mas o governo afirmou que a retirada se torna efetiva “imediatamente”.

“O prazo de 45 dias de notificação ao Congresso acabou e o secretário de Estado tomou a decisão final de rescindir a nomeação de Cuba como Estado promotor do terrorismo, que se torna efetiva a partir de hoje (sexta)”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Jeff Rathke, em uma nota. Ao entrar em vigor, a retirada de Cuba da lista implicará na eliminação de uma série de sanções, como a proibição da venda de armas, de ajuda econômica e de transações financeiras.