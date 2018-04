Eventos mais importantes do casal real desde o casamento

LONDRES – Nasceu nesta segunda-feira, 22, o primeiro filho dos duques de Cambridge, príncipe William e Kate Middleton. O menino vai ocupar o terceiro lugar na linha de sucessão ao trono britânico.

Veja os eventos mais importantes do casal real desde a celebração de seu casamento:

2011:

– 29 de abril: O príncipe William se casa com Kate Middleton na Abadia de Westminster. A Rainha Elizabeth II concede à William o título de duque de Cambridge e Kate se transforma em duquesa.

– 30 de junho: Os duques de Cambridge chegam ao Canadá para sua primeira viagem oficial ao exterior como casal.

2012:

– 19 de março: A duquesa faz seu primeiro discurso em público durante a inauguração das instalações da Each – organização que oferece cuidado e apoio à famílias com crianças que sofrem doenças graves -, em Ipswich (leste da Inglaterra).

– 3 de junho: Os duques de Cambridge participam de um grande desfile de barcos pelo rio Tâmisa, em homenagem aos sessenta anos de reinado da rainha Elizabeth II. No dia seguinte, assistem a um concerto no Palácio de Buckingham como parte das comemorações.

– 3 de dezembro: O Palácio de St.James anuncia a gravidez da duquesa de Cambridge e comunica que ela foi atendida em um hospital particular de Londres devido aos enjoos matinais.

– 4 de dezembro: O vice-primeiro-ministro britânico, Nick Clegg, confirma que o governo recebeu o consentimento dos países da Comunidade Britânica de Nações para mudar a lei de sucessão ao trono, com o objetivo de não discriminar mulheres.

– 5 de dezembro: Os apresentadores de uma rádio australiana ligam para o hospital King Edward VII, em Londres, onde está Kate, e fazem-se passar por Elizabeth II. Conseguem convencer uma enfermeira a dar informações sobre o estado de saúde da duquesa.

– 6 de dezembro: A duquesa deixa o hospital. No mesmo dia, o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, manifesta em público sua alegria pela perspectiva de ser avô.

– 7 de dezembro: A enfermeira Jacintha Saldanha, que atendeu a ligação da rádio australiana, é encontrada morta após um aparente suicídio.

– 16 de dezembro: A duquesa de Cambridge faz sua primeira aparição pública desde que teve alta e apresenta o prêmio de Personalidade Esportiva do Ano, concedido à emissora BBC.

– 25 de dezembro: Ao invés de passar o Natal com a família real em Sandringham, os duques de Cambridge fazem-no com os pais de Kate no condado de Berkshire, nos arredores de Londres.

2013:

– 11 de janeiro: Os duques vão à National Portrait Gallery de Londres para fazer o primeiro retrato oficial de Kate.

– 14 de janeiro: O Palácio de St.James anuncia que o bebê dos duques nascerá em meados de julho.

– 5 de fevereiro: Os duques passam férias na ilha caribenha de Mustique com a família Middleton.

– 4 de junho: Os duques assistem a uma missa na Abadia de Westminster para lembrar os 60 anos da coroação da rainha Elizabeth II.

– 15 de junho: Kate aparece em público pela última vez durante o tradicional desfile de soldados da Guarda Real para comemorar o aniversário da Rainha, que fez 87 anos.

– 22 julho: Nasce o bebê dos duques, um menino.

Com informações da EFE