Ex-jogador de basquete americano usa visita à Coreia do Norte para promover maconha

SEUL – O ex-jogador de basquete americano Dennis Rodman viajou nesta terça-feira, 13, para a Coreia do Norte e já despertou a atenção da imprensa e diversos curiosos. Ao chegar ao Aeroporto Internacional de Pequim, o atleta aposentado usava uma camisa com o logo de seu patrocinador PotCoin – uma moeda virtual para a indústria legal da maconha.

O ex-astro do basquete, famoso por suas excentricidades e por seus cinco títulos da NBA, publicou em sua conta no Twitter uma foto na qual mostra sorridente sua passagem com o logo da Air Koryo, a companhia aérea norte-coreana.

“De volta à Coreia do Norte”, disse Rodman, que agradeceu a PotCoin por financiar a missão. O avião com o ex-jogador do Detroit Pistons e Chicago Bulls, de 56 anos, decolou do Aeroporto Internacional de Pequim às 13h (2h em Brasília) com destino a Pyongyang.

Ele foi muito criticado nos EUA depois que viajou diversas vezes à Coreia do Norte, especialmente em 2014, com outros ex-jogadores de basquete. Rodman foi filmado cantando “Parabéns a Você” ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, o qual chamou de “amigo para a vida”.

Headed back to North Korea. Thank you https://t.co/zBtIFz1QBr for sponsoring my mission. I'll discuss when I return. https://t.co/oCEsSvI90B — Dennis Rodman (@dennisrodman) June 13, 2017

O ex-jogador, conhecido como “The Worm” (“O Verme”), foi visto nesta terça-feira no aeroporto de Pequim, mas se recusou a responder às perguntas dos jornalistas, informou a emissora CNN. Dois funcionários do governo norte-coreano confirmaram que aguardavam a chegada de Dennis Rodman durante o dia a Pyongyang.

“Viaja em caráter pessoal”, afirmou ao canal Fox News uma fonte do governo Donald Trump.

Rodman é um dos poucos ocidentais que já se reuniu com Kim Jong-un, apresentado como um grande fã de basquete.

Ainda não está claro se Rodman, que já namorou a cantora Madonna e foi casado com a modelo e atriz Carmen Electra, se reunirá com o líder norte-coreano. Também não se sabe o propósito de sua visita à Coreia do Norte.

Partidário declarado de Trump nas eleições, Rodman conhece o atual presidente americano por ter participado do programa “The Celebrity Apprentice”, apresentado na época pelo agora chefe de Estado.

O momento é de grande tensão na península coreana com a aceleração dos programas balístico e nuclear do regime de Pyongyang. / AFP