Família real britânica divulga foto de Natal

LONDRES – O palácio de Kensington divulgou em suas contas nas redes sociais nesta sexta-feira, 18, uma foto de Natal dos duques de Cambridge, William e Kate, com seus dois filhos, George e Charlotte. Capturada no fim de outubro, a imagem mostra a família real em um momento de descontração no jardim.

“O duque e a duquesa estão imensamente agradecidos por todas as mensagens acolhedoras que receberam sobre a sua família nesse ano e esperam com muita ansiedade pelo primeiro Natal da família com quatro integrantes”, diz o texto que acompanha a foto no Instragram.

Além disso, nessa sexta os duques também confirmaram que a partir do começo de 2016 o príncipe George começará a frequentar o berçário Westacre Montessori School Nursery, em Norfolk, perto da casa onde a família vive.

Depois de reclamarem em agosto da perseguição dos paparazzi ao príncipe George e pedir aos meios de comunicação que não publiquem fotos não autorizadas, a família real havia divulgado em novembro fotos da princesa Charlotte com um cachorro de pelúcia.