Família Trump se adapta a Washington

A família do presidente americano, Donald Trump, começou a se habituar a Washington no fim de semana da posse do republicano. Logo depois do baile inaugural de seu mandato, Donald Trump Jr, Eric Trump e Tiffany Trump foram para um hotel de propriedade da família na capital americano, acompanhados da segunda mulher de Trump, Marla.



No sábado pela manhã, o clã Trump acompanhou o vice Mike Pence em uma missa em uma igreja da capital. À tarde, foi hora de conhecer a Casa Branca. Com 132 quartos, 35 banheiros e seis andares, havia muito a explorar. Donald Trump Jr optou por jogar boliche.

Como parte da transição, a equipe de culinária da Casa Branca também teve de se adaptar. As geladeiras da residência oficial foram preenchidas com os lanches favoritos da família Trump, que incluem fast food e salgadinhos de milho e batata.

Enquanto Eric e Donald Trump Jr voltarão para Nova York para cuidar das empresas da família, da qual o pai se afastou, a irmã deles, Ivanka, e o cunhado, Jared Kushner, que é assessor do presidente, morarão na Casa Branca.

A primeira-dama Melania Trump e o filho mais novo do presidente, Baron, de dez anos, também voltarão para Nova York até que o garoto conclua o ano escolar.