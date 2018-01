Filha mais nova de Obama está trabalhando como caixa em restaurante dos EUA

WASHINGTON – Sasha, a filha mais nova do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não quis perder uma experiência pela qual passam milhões de adolescentes de seu país a cada verão e está trabalhando como caixa em um restaurante, informou nesta quinta-feira, 4, a imprensa local.

A mais nova dos Obamas, de 15 anos, trocou o luxo da Casa Branca pela correria de um restaurante familiar de frutos do mar na região turística que sua família frequenta todo verão, a exclusiva ilha de Martha’s Vineyard, em Massachusetts.

Sua incumbência no Nancy’s, um dos lugares favoritos dos Obamas na ilha, é cuidar do caixa no guichê onde os clientes pedem comida para viagem, limpar as mesas e preparar o restaurante para sua abertura na hora do almoço, segundo o jornal Boston Herald.

A Casa Branca não fez comentários a respeito e tudo indica que a adolescente tentou passar despercebida em seu novo trabalho, com o boné do restaurante, bem calada e se identificando com seu nome completo, Natasha.

No entanto, o contingente de agentes do Serviço Secreto que acompanha a família Obama onde quer que vá chamou atenção nesta semana dos curiosos e da imprensa, até que finalmente o jornal Boston Herald publicou que se tratava de Sasha.

“Estávamos nos perguntando por que havia seis pessoas ajudando esta menina, mas depois nos demos conta de quem era”, declarou um garçom do restaurante ao jornal em referência aos agentes do Serviço Secreto.

A primeira-dama Michelle Obama fala frequentemente sobre seus esforços para que suas filhas tivessem uma infância e uma adolescência o mais normais possíveis, o que pode explicar o trabalho de verão de Sasha, todo um contraste com a privilegiada vida na mansão presidencial.

Mas esse parêntese na vida de Sasha, que chegou à Casa Branca com apenas 7 anos, acabará em breve: segundo o Herald, a jovem deixará o trabalho quando sua família chegar sábado a Martha’s Vineyard para passar duas semanas de férias. / EFE