Filhas de Bush aconselham Malia e Sasha Obama sobre vida pós-Casa Branca

WASHINGTON – Uma semana antes de seu pai deixar a Casa Branca, Malia e Sasha Obama receberam elogios e conselhos das filhas do ex-presidente George W. Bush sobre como saírem da cena pública. “Há oito anos, em um dia frio de novembro, nós cumprimentamos vocês nas escadas da Casa Branca. Vimos a luz e a cautela em seus olhos enquanto vocês observavam seu novo lar”, disseram as gêmeas de 35 anos Jenna e Barbara Bush em um artigo que escreveram juntas e foi publicado no site da revista Time na noite de quinta-feira, 12.

“Em oito anos, vocês fizeram muito. Viram muito”, escreveram as irmãs Bush. “Nós as vimos crescer de meninas a jovens com graça e tranquilidade… Agora estão prestes a se unir a outro clube raro, o dos ex-primeiros-filhos”, acrescentaram.

Malia Obama, de 18 anos, tirou um ano sabático após se formar no ensino médio na escola privada Sidwell Friends, antes de entrar no próximo ano na Universidade de Harvard.

Sua irmã mais nova, Sasha, de 15 anos, ainda tem dois anos de ensino médio pela frente, razão pela qual a primeira família dos Estados Unidos decidiu permanecer em Washington depois que Barack Obama passar o comando do país ao presidente eleito Donald Trump, na próxima sexta-feira, 20.

As gêmeas Bush ofereceram palavras de consolo e conselhos às filhas de Obama, enquanto elas se preparam para deixar a Casa Branca. “Aproveitem a universidade. Como quase todo mundo sabe, nós fizemos isso”, escreveram as irmãs Bush, em uma referência – em tom de piada – aos relatos da imprensa de pequenos escândalos por consumo de álcool enquanto eram estudantes.

“Explorem suas paixões. Saibam quem são. Cometam erros – estão autorizadas a fazer isso. Continuem cercadas por amigos leais que as conheçam, as adorem e as protejam ferozmente”, disseram. “Aqueles que as julgam não gostam de vocês e suas vozes não devem ter peso. São seus próprios corações que importam”, acrescentaram.

Jenna e Barbara Bush cresceram no Texas e se formaram no ensino médio em 2000, ano em que seu pai foi eleito presidente. O republicano Bush serviu dois mandatos antes de ser sucedido pelo democrata Obama, em 2008.

Barbara Bush agora é advogada em assuntos de saúde e vive em Nova York, enquanto Jenna Bush Hager é uma jornalista de televisão casada e mãe de duas meninas pequenas. / AFP