Filho de Assange presenteia pai com um gato para lhe ‘fazer companhia’

LONDRES – Ficar sozinho na embaixada do Equador em Londres pode não ser mais algo tão solitário para o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Agora ele tem um pequeno gatinho para lhe fazer companhia.

A notícia sobre o felino foi tornada pública pelo próprio WikiLeaks, conhecido por revelar alguns segredos do governo, e pela Sunshine Press, organização internacional sem fins lucrativos associada ao WikiLeaks.

'Small curs are not regarded when they grin; But great men tremble when the lion roars' @DiploMog pic.twitter.com/MxLgvZllE1 — Embassy Cat (@EmbassyCat) May 9, 2016

A organização afirmou que o gato foi um presente do filho de Assange “para fazer companhia para seu paí”. Até o momento, o animal ainda não recebeu um nome, mas já tem uma conta própria no Twitter com o nome de @EmbassyCat.

Assange tem sido mantido na embaixada do Equador no centro de Londres desde 2012, quando esgotaram todos os recursos legais para evitar sua extradição à Suécia, que exige sua presença para interrogá-lo como suspeito de estupro.

Ele teme ser enviado aos EUA por possíveis acusações relacionadas à publicação de documentos secretos no site WikiLeaks. /Associated Press