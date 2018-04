Filho de ministro cubano foge para os EUA, diz blog

Um filho do ministro do Interior cubano – Abelardo Colomé Ibarra, uma das autoridades mais poderosas da ilha – fugiu do país e está vivendo no sul da Flórida, afirmou nesta quinta-feira, 27, o blog Cuba Al Descubierto, de Miami.

Segundo o blog, em que são publicadas informações sobre a elite política de Havana, Josué Colomé Vázquez cruzou a fronteira entre México e EUA há um mês. A página de Josué no Facebook, que exibia fotos dele em trajes de banho em Miami Beach, com uma Ferrari e comendo lagosta, foi apagada depois da da repercussão na mídia.