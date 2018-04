Fim do impasse entre AP e autor da famosa imagem de Obama

Shepard Fairey, o artista que produziu a simbólica imagem do presidente americano Barack Obama, no estilo pop art, e a Associated Press, agência de notícias proprietária da fotografia utilizada por ele, chegaram a um acordo para encerrar o processo sobre a lei de direitos autorais.

Além de uma compensação financeira, cujo valor não foi divulgado, Fairey se comprometeu a não usar imagens da AP em suas obras. Em 2009, Fairey entrou com uma ação contra a agência para que a Justiça determinasse que o pôster não violaria a lei de direitos autorais. Advogados da AP teriam cobrado pela imagem e a participação nos lucros obtidos com o desenho feito a partir da fotografia de Mannie Garcia.