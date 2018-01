Fotógrafo vence o World Press Photo 2013 com imagem de imigrantes africanos

AMSTERDÃ – O fotógrafo americano John Stanmeyer venceu nesta sexta-feira, 14, o prêmio World Press Photo 2013. A fotografia foi feita em Djibouti e mostra imigrantes africanos, iluminados pela luz da lua, levantando os celulares para tentarem obter um sinal melhor.



Foto: John Stanmeyer/ VII para a National Geographic / AP

O fotógrafo, da agência VII, estava trabalhando para a National Geographic. Os homens erguem os celulares em busca do sinal vindo da Somália, que é mais barato, para poderem enviar e receber fotos de familiares no exterior.

O jurado, formado por 19 pessoas, elegeu 53 fotógrafos ganhadores em 18 categorias. Cerca de 100 mil trabalhos foram enviados.

Segundo a jurada Jillian Edelstein, a imagem de Stanmeyer traz a tona temas de “tecnologia, globalização, migração, desespero, alienação e humanidade”. Para a jurada Susan Linfield, a foto se destacou por retratar um retrato humano dos imigrantes.

Outros ganhadores:

Pela categoria de retratos, o fotógrafo Markus Schreiber, da Associated Press, venceu com a foto de uma mulher em Pretoria, na África do Sul, decepcionada por saber que não poderia ver o caixão do líder Nelson Mandela.



Foto: Markus Schreiber/AP

Na categoria de tomadas jornalísticas, Goran Tomasevic, da Reuters, ganhou o primeiro lugar com a foto de um ataque rebelde a um posto de controle do governo sírio em Damasco. A imagem foi feita no dia 30 de janeiro e mostra, em preto e branco, o instante em que uma granada cai e homens ficam encobertos pela poeira e escombros.