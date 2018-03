Fotos mostram Obama no dia de seu baile de formatura

Fotos enviadas para a revista Time mostram o presidente Barack Obama com 17 anos no dia da sua formatura. Vestindo uma paletó branco, Obama aparece ao lado de amigos no Havaí.

De acordo com o programa Today News, que também exibiu a fotografia, a mulher vestida de azul era Megan Hughes, par de Obama no baile. As outras pessoas da fotografia são Kelli Allman, quem teria enviado a foto para a Time, e o namorado dela, Greg Orme.

Allman também enviou uma imagem de seu Yearbook, no qual Obama lhe escreveu uma dedicatória. No texto, segundo o Today News, Obama chama a amiga de “meiga e sexy”. “Não sei porque Greg iria querer passar algum tempo comigo! Você realmente merece coisa melhor do que palhaços como nós; você até ri das minhas piadas.”