Franceses acham que governo de Sarkozy é um ‘fracasso’

A pressão política sobre o presidente da França, Nicolas Sarkozy, aumentou nesta quinta-feira depois que uma pesquisa do instituto Viavoice indicou que 66% da população acredita que os três anos de governo do líder francês foram um “fracasso”.

Além disso, o estudo indicou que 62% dos franceses entrevistados têm uma opinião negativa de Sarkozy contra 35% que têm uma visão positiva.

O instituto indica que desde que Sarkozy chegou ao poder, em maio de 2007, nunca foram tão “desastrosos” os resultados de uma pesquisa envolvendo o presidente.

De acordo com o mesmo estudo, os franceses têm mais confiança no ex-primeiro-ministro Dominique de Villepin, um dos principais inimigos políticos de Sarkozy, do que no próprio presidente.