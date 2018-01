Frases de destaque no debate entre pré-candidatos republicanos

O quinto debate entre pré-candidatos republicanos à presidência dos EUA foi marcado por estratégias de combate ao terrorismo, que tem aumentado o temor dos americanos após o atentado em San Bernardino, que deixou 14 pessoas mortas, e um falso alarme de bomba, que levou à suspensão das aulas em todas as escolas públicas de Los Angeles.

Os nove participantes se enfrentaram quanto à estratégia adotada para enfrentar o Estado Islâmico, a relação com líderes de países do Oriente Médio e o tratamento dado aos muçulmanos. Estavam presentes o magnata Donald Trump; o ex-neurocirurgião Ben Carson; os senadores Ted Cruz, Marco Rubio e Rand Paul; o ex-governador da Flórida, Jeb Bush; a ex-conselheira delegada da HP, Carly Fiorina; o governador de New Jersey, Chris Christie; e o governador de Ohio, John Kasich.

Confira abaixo algumas frases proferidas durante o debate.

“Ele (Rubio) estava lutando para conceder anistia e não para proteger a fronteira. Eu estava lutando para proteger a fronteira” – Ted Cruz, com relação à política imigratória de Marco Rubio.

“A próxima vez que houver um ataque, um ataque a este país, a primeira coisa que as pessoas vão querer saber é, por que não sabíamos disso e por que não pudemos impedir. E é melhor que a resposta não seja que foi porque não tivemos acesso a registros ou informações que nos permitiriam identificar esses assassinos antes que eles atacassem” – Marco Rubio, sobre Cruz ter contribuído para tornar os EUA mais vulneráveis ​​a um ataque terrorista, apoiando um projeto de lei que reduziu o alcance de programas de vigilância do país.

“Tenho compromisso total com o Partido Republicano. Sinto-me honrado de estar na liderança. Acredito que meu desempenho será muito bom se for eleito e farei tudo o que estiver em meu poder para vencer Hillary Clinton (favorita para a indicação democrata)” – Donald Trump

“Nós gastamos US$ 4 trilhões tentando derrubar algumas pessoas que, francamente, se tivessem continuado e se nós tivéssemos gastado esse dinheiro em nossas estradas, pontes e todos os outros problemas, estaríamos melhor agora. Fizemos um tremendo desserviço não só para o Oriente Médio, mas para a humanidade. Para que serviram tantas mortes? Não é uma vitória e o Oriente Médio é uma bagunça completa” – Donald Trump

“Os neoconservadores querem mudanças de regime. Isso não funciona. O resultado disso é o caos e dele saem terroristas” – Rand Paul, com relação aos benefícios do envolvimento dos EUA na queda de regimes como os de Saddam Hussein (Iraque), Muammar Kadafi (Líbia), e Bashar Assad (Síria).

“Se derrubarmos Assad, o ISIS tomará o controle da Síria” – Ted Cruz

“Se um ditador anti-americano como Assad cair, eu não vou derramar uma lágrima” – Marco Rubio

“Donald (Trump) é muito bom com as manchetes, mas é o candidato do caos. E seria o presidente do caos” – Jeb Bush

“Você (Trump) não vai chegar à presidência com insultos” – Jeb Bush

“Construirei o muro, será genial” – Donald Trump, sobre o muro que pretende construir na fronteira com o México.

“Os terroristas se infiltrarão entre os refugiados. Se não fizerem isso, serão culpados de negligência terrorista” – Ben Carson