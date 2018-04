PARTICIPE: Sandy está sobre os EUA; mande fotos, vídeos e relatos

Texto atualizado às 11h29 de 30/10

SÃO PAULO – O ciclone tropical Sandy está provocando mortes e prejuízos em cidades da Costa Leste dos Estados Unidos, a região mais populosa do país. Na segunda-feira, Nova York e outras cidades fecharam escolas e suspenderam o transporte público. Os habitantes foram orientados a deixar as áreas baixas antes que o nível do mar suba, podendo chegar a 3,4 metros.

Meteorologistas acreditam que esta pode ser a maior tempestade de todos os tempos a atingir os EUA continental. No Caribe, o furacão Sandy matou 66 pessoas e causou chuvas fortes em áreas costeiras e neve em altitudes mais elevadas.

