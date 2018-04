GALERIA: A greve policial da Bahia na imprensa internacional

A greve iniciada pela Polícia Militar de Salvador, na Bahia, em 31 de janeiro colocou a cidade em meio aos assuntos destacados pela imprensa internacional. A situação na capital baiana – com o aumento de crimes como assaltos, saques e assassinatos, o clima de extrema insegurança e agora o envio do Exército – foi notícia em jornais e agências de todo o mundo. Veja abaixo as informações publicadas recentemente por algumas dos principais veículos globais.

