GALERIA: A reconstrução após o furacão Sandy

NOVA YORK – A população da Costa Leste dos Estados Unidos dá os primeiros passos nesta quarta-feira, 31, para retornar à normalidade após a passagem do furacão Sandy, cuja categoria foi rebaixada mais tarde para ciclone tropical. Equipes de resgate trabalham em vizinhanças com destroços espalhados e marcadas por sinais de enchentes e incêndios.

Na maior cidade do país, Nova York, parte dos ônibus voltaram a circular em ruas ainda escuras pela falta de energia elétrica. A retomada da rotina na região deverá demorar dias. Reconstruir os bairros mais fortemente atingidos e a rede de transportes que os liga pode demorar ainda mais. Veja a seguir imagens do primeiro dia após a passagem do Sandy:

