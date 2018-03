GALERIA DE FOTOS: Isaac e Katrina

O furacão Katrina passou pelos Estados Unidos em 2005 e foi considerado o mais letal da história do país. Nesta quarta-feira, 29, farão sete anos da tragédia. Ao mesmo tempo, a população se preocupa com chegada do furacão Isaac, que já deixou 19 mortos no Haiti.

O presidente dos EUA, Barack Obama, alertou a população. “Ao nos prepararmos para a chegada do Isaac, quero encorajar todos os moradores da costa do Golfo a ouvirem suas autoridades locais e seguir suas direções, incluindo se elas disserem para vocês saírem”. “Esse não é o momento de tentar a sorte, agora não é a hora de ignorar os alertas oficiais. Vocês precisam levar isso a sério.”

Veja imagens do furacão Katrina e do furacão Isaac:

[galeria id=4176]