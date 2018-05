GALERIA: Engavetamento mata 10 nos EUA

MIAMI – Um acidente em uma estrada do Estado americano da Flórida matou ao menos dez pessoas, entre elas cinco brasileiros. O acidente envolveu 12 carros e seis caminhões em uma estrada interestadual perto da cidade de Gainesville. Um forte nevoeiro e fumaça de um incêndio no local foram as prováveis causas do acidente.

Um grupo de cerca de quinze pessoas viajava em duas minivans, segundo um funcionário do Consulado Geral do Brasil em Miami. Eles faziam parte de uma igreja de Atlanta e haviam viajado para participar de uma convenção religiosa em Orlando. Veja a seguir imagens do local do acidente.

