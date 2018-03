GALERIA: Manifestações de apoio à banda russa Pussy Riot

MOSCOU – O julgamento das integrantes da banda russa de punk rock Pussy Riot chega ao final nesta sexta-feira, 17. A sentença será anunciada em Moscou. Analistas dizem que as três roqueiras devem ser condenadas. A promotoria pede três anos de prisão mas acredita-se, no Kremlin, que a pena seja de pelo menos um ano e meio de cadeia.

No mundo todo, apoiadores anônimos e famosos (como Madonna, Sting, Beastie Boys, Björk e Faith No More ) de NadezhdaTolokonnikova, Yekaterina Samutsevich e Maria Alyokhina fizeram manifestações nos últimos dias. Veja na galeria a seguir algumas desses protestos.

