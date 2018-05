GALERIA: O frio na Europa

A onda de frio no continente europeu já deixou mais de 30 mortos. Segudo o governo da Ucrânia, 18 pessoas morreram de hipotermia nos últimos dias, quando o país registrou uma rigorosa queda nas temperaturas. Em algumas regiões do país, os termômetros registraram temperatura de até -23°C.

O frio também atingiu a Sérvia, onde três pessoas morreram e outras duas estão desaparecidas. Além disso, 14 municípios estão sob situação de emergência no país. Na Bulgária, um homem de 57 anos morreu congelado. Um alerta foi declarado em 25 dos 28 distritos do país. Na capital, Sofia, as autoridades distribuem chá quente e colocam sem-teto em abrigos para protegê-los do frio.

Outras dez pessoas morreram na Polônia, que registrou temperaturas de -26°C. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, há idosos e desabrigados entre as vítimas. As autoridades polonesas checam prédios sem sistema de aquecimento para assegurar que as pessoas não congelem.

Veja abaixo algumas imagens do frio na Europa.

