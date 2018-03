GALERIAS DE FOTOS: As manifestações em favor de Assange em Quito e em Londres

SÃO PAULO – O governo do Equador decidiu nesta quinta-feira, 16, conceder asilo político ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange. O jornalista australiano está refugiado na Embaixada equatoriana em Londres desde 19 de julho, e o governo britânico ameaça extraditá-lo para a Suécia, onde enfrenta acusações por violações sexuais. Acompanhe as informações sobre o assunto no Radar Global.

Veja imagens de manifestações diante das embaixadas em Quito e em Londres.

Grã-Bretanha

[galeria id=4059]

Equador

[galeria id=4060]