Gata escapa da morte no Arizona após ficar presa em lancha naufragada

Uma gata marrom e preta rebatizada de Sortuda escapou da morte no sábado após ter ficado presa por ao menos uma hora em uma lancha que naufragou em um lago no Arizona. Ela foi resgatada por um dono de um serviço de guincho aquático, chamado pela polícia para retirar a lancha do Lago Havasu.

“É realmente um milagre”, disse Jon Zuccala, que agora tenta adotar o animal. “Pensei em chamá-la de ‘oito’, porque com certeza ela usou uma das nove vidas que tinha.”

Após ter sido chamado pela polícia para içar a lancha, Zuccala preparava-se para desmontá-la quando achou a gata em um dos compartimentos. “A gata pulou quando abri a porta”, contou. Ela rstava molhada, assustada e com sede, mas estava viva.”

Sortuda, uma gata de 5,5 kg, conseguiu escapar graças a uma bolha de ar que se formou no compartimento em que ficou presa. Ela foi levada a um centro de acolhimento animal e passa bem, mas está um pouco arredia. O dono da lancha não foi encontrado. / AP