George supera William na lista de nomes mais usados na Grã-Bretanha

LONDRES – O nome George desbancou William na lista oficial dos mais usados no Reino Unido em 2014, divulgada nesta segunda-feira, 17. E essa não é única referência à família real britânica.

O nome do primogênito do príncipe William e de sua esposa Kate, nascido em 22 de julho de 2013, avançou três posições e se situa em sétimo lugar no ranking, à frente do de seu pai, que agora está em décimo.

Harry, nome do segundo filho do príncipe Charles e Diana de Gales, se mantém em terceiro, atrás de Oliver e Jack, os mais utilizados no país em 2014, segundo o Escritório Nacional de Estatística britânica (ONS).

Entre as meninas, a popularidade de Harper disparou desde que o ex-jogador David Beckham e a ex-Spice Girls Victoria Beckham batizaram sua filha com esse nome há quatro anos.

Agora Harper aparece em 89º lugar da lista. Há uma década, o nome ocupava a 3.636ª posição.

Os primeiros lugares do ranking de nomes femininos são ocupados por Amelia, na primeira posição, e Olivia, em segunda, enquanto Isla sobe dois postos e se torna o terceiro nome mais popular para as meninas britânicas.

Os nomes do Antigo Testamento também estão em alta no Reino Unido. Noé avançou 63 posições na última década e chegou ao 13º lugar, e Elias subiu 115 posições até a 69ª, enquanto Jacob se manteve em quarto. /EFE