Governador de New Jersey aproveita feriado em praia fechada para população e revolta moradores

WASHINGTON – O governador de New Jersey, Chris Christie, quis aproveitar o feriado de 4 de julho nos EUA para descansar com sua família, mas sua decisão acabou levantando muitas críticas dos moradores da cidade.

No domingo 2, o político disse em uma coletiva de imprensa que ele e sua família estavam hospedados em uma casa de praia em Island Beach State Park para aproveitar o tempo de folga.

O problema é que o local escolhido pelo republicano estava fechado à população em razão de uma uma paralisação forçada – “shutdown” – determinada pelo governo do Estado, que levou ao fechamento de parques e outros lugares públicos. A decisão foi anunciada na sexta-feira depois que os deputados falharam em aprovar o orçamento antes do prazo, estabelecido para o dia 1.º julho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo sabendo que o local estava fechado ao público, Christie não se desculpou pelo fato ou pelas situações nas quais consegue obter certas vantagens por ser governador. “É assim que é”, disse ele no sábado. “Candidate-se ao governo e você pode ir à casa.”

A família viajou de Trenton para a ilha usando um helicóptero do Estado. Quando questionado se conseguiu se bronzear, Christie disse que não. “Não consegui pegar nenhum sol hoje”, afirmou o governador, antes de o jornal Newark Star-Ledger divulgar imagens aéreas do republicano desfrutando de momentos agradáveis ao lado de sua família em uma área grande e vazia – já que estava fechada – da praia estatal.

As fotos publicadas enfureceram os moradores de New Jersey, que já estavam descontentes em razão do shutdown, iniciado no sábado, em meio ao feriado.

Além do mal estar provocado entre os habitantes da região, o porta-voz de Christie, Brian Murray, ainda cometeu uma gafe durante a coletiva. “Ele não pegou sol”, disse Murray. “Estava usando um boné de beisebol.”

As imagens foram feitas pelo fotógrafo Andrew Mills, que disse em uma coluna do jornal local que Christie fez contato visual com ele na praia. “Ele deveria que saber o que estava acontecendo. Por que mais um avião sobrevoaria duas vezes sua festa na praia fechada quando não havia ninguém por perto?”

As fotos desencadearam um debate na internet sobre qual imagem era mais condenatória para o político. Além disso, a vice-governadora de New Jersey, Kim Guadagno, se declarou publicamente contra a atitude de Christie. “Se eu fosse governadora, com certeza não estaria sentada na praia se os cidadãos que pagam impostos não têm acesso às praias estatais”, escreveu ela no Facebook. / THE WASHINGTON POST