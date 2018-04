Governo e oposição lideram marchas em Caracas

[galeria id=10186]

Governo e oposição na Venezuela promoveram nesta quarta-feira, 26, marchas que levaram multidões por pontos diferentes da capital, Caracas. Em meio à manifestação governista, o presidente Nicolás Maduro defendeu “penas severas” para três brigadeiros detidos no início da semana sob acusação de tramarem um golpe de Estado. O protesto lembrou também 20 anos da libertação de Hugo Cháves, após tentativa de golpe, em 1992.

A líder oposicionista María Corina Machado, por sua vez, criticou o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, e afirmou que “apenas o povo pode me destituir do cargo”. A deputada teve seu mandato cassado na terça-feira pela Casa.