Governo Sarkozy propõe proibição total do uso da burca na França

O Palácio do Eliseu anunciou, em Paris, que enviará ao Parlamento da França nas próximas semanas um projeto de lei prevendo a proibição total do uso dos véus islâmicos integrais, conhecidos como niqab e burca. A proposta era discutida a pouco menos de um ano e cria polêmica no país. A alegação do governo de Nicolas Sarkozy é “proteger o direito de igualdade das mulheres”, assim como “os valores da República Francesa”. Segundo dados do Ministério do Interior, cerca de 2 mil mulheres de confissão muçulmana usam o véu integral no país. Mesmo que seja aprovado, em junho, o projeto ainda terá de enfrentar o crivo do Conselho Constitucional, que já expressou suas restrições à nova legislação. (Andrei Netto)