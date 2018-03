Gráfico mostra que 9.595 pessoas morreram vítimas de armas de fogo nos EUA em 2010

Um gráfico feito pela empresa Periscopic mostra que mais de nove mil pessoas foram mortas por arma de fogo nos EUA em 2010. A partir de dados do relatório Uniform Crime Report, do FBI, é possível ver a idade que a pessoa tinha quando foi morta e como ocorreu o crime.

Cada arco que aparece no gráfico representa uma pessoa. A cor amarela indica quantos anos cada vítima viveu até ser assassinada e a cor branca mostra quantos anos essa pessoa poderia ter vivido.

Ao clicar em cada arco, aparecem mais informações sobre a morte. Ao clicar sobre o eixo horizontal, surge um gráfico cumulativo, revelando os picos de idades das vítimas de crimes com armas de fogo.

Dados

Pelas informações do FBI, 69% dessas vítimas foram mortas por uma arma de pequeno porte e 85% das 9.595 pessoas eram homens.

Propostas de Obama

O presidente Barack Obama tenta emplacar um pacote de propostas para reduzir a violência causada por armas, apresentado em resposta ao tiroteio em uma escola de Newtown, no Estado de Connecticut. Ele prometeu usar todo o poder concedido por seu cargo para lutar pelas propostas, muitas das quais enfrentam oposição de parlamentares e do maior grupo lobista a favor de armas do país, a Associação Nacional de Rifles.

Além de medidas para aumentar o controle de armas, as propostas de Obama incluem aumentar recursos para tratamentos de saúde mental e para a segurança nas escolas.