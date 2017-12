Rainha Sílvia, da Suécia, diz que há ‘fantasmas’ no palácio real

A rainha Sílvia da Suécia afirmou que o palácio real onde reside é “encantado”. “É muito emocionante, mas dá medo”, disse ela a um documentário que será exibido na quinta-feira, 5, na televisão estatal.

“Há fantasmas amiguinhos. Todos são muito amáveis, mas, às vezes, você não se sente totalmente sozinho”, comentou a soberana de 73 anos.

O Palácio de Drottningholm, classificado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, foi construído no século 17, na Ilha Lovon, em Estocolmo. É a residência oficial do rei Carl Gustaf e da rainha Sílvia.

Nascida na Alemanha e criada no Brasil, Sílvia é uma rainha discreta e respeitada por sus obras de caridade e seriedade.

A princesa Cristina, irmâ do rei, reitera as afirmações da monarca. “Todas as casas velhas encerram histórias. Elas foram habitadas por pessoas durante séculos”, disse. / AFP