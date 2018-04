Hackers interceptaram e gravaram uma conferência telefônica entre investigadores de crimes cibernéticos do serviço federal dos Estados Unidos e da Scotland Yard, a polícia da Grã-Bretanha. O coletivo de hackers Anonymous divulgou cerca de 15 minutos de gravação do que parece ser uma conferência telefônica cujo objetivo era rastrear e processar membros do grupo. Ouça (em inglês) o áudio do que seria a suposta gravação.