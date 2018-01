Hillary responde comentário zangado de Trump no Twitter com apenas três caracteres: ‘3-0’

Na noite em que o presidente dos EUA, Donald Trump, sofreu uma derrota ao ter seu veto migratório suspenso pelo tribunal federal americano, o Twitter foi mais uma vez utilizado por ele para se lamentar e expressar sua raiva com relação à decisão. Mas dessa vez, ele recebeu uma resposta pela qual não esperava.

Ao ser confirmado que a determinação que proíbe a entrada nos EUA de cidadãos de sete países de maioria muçulmana – Irã, Iraque, Síria, Somália, Sudão, Iêmen e Líbia – e de refugiados de todo o mundo, o mandatário publicou com letras maiúsculas em sua conta: “Vejo vocês no tribunal, a segurança de nossa nação está em jogo!”.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!