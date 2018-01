Histórico aperto de mãos no Eurotúnel completa 25 anos

No dia 1º de dezembro de 1990, o encontro dos dois túneis construídos a 40 metros subterrâneos tornou possível caminhar em terra seca da Inglaterra à Europa pela primeira vez. Dois trabalhadores, um britânico e um francês, selaram o feito histórico com um aperto mãos após se encontrarem na obra grandiosa sob o Canal da Mancha.

Em 2010, o britânico Graham Fagg e o francês Philippe Cozette se reencontraram para celebrar 20 anos depois do feito. Eles repetiram o ato e voltaram dar as mãos.

Este ano, o Eurotúnel ganhou as manchetes de jornais em meio à crise migratória na Europa. Com diversos imigrantes e refugiados agloverados na região de Calais, ponto na França de onde começa o túnel, vários deles tentaram a sorte atravessando o Canal da Manha por ele para alcançar a Grã-Bretanha. Em muitos casos, as tentativas terminaram em morte.